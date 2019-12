ERILISED JÕULUD ⟩ Getter Jaani pisitütar kohtas esimest korda jõuluvana!

Getter jagas Instagramis fännidega erilist hetke jõululaupäevast, kus 7-kuune Emily kohtab esimest korda jõuluvana! Jääb mulje, et jõulumehe rollis on pereisa Ott-Sander.

A post shared by G E T T E R J A A N I (@gettermusic) on Dec 24, 2019 at 11:34am PST

Emily sündis selle aasta mais ning on ema Instagramis viimastel kuudel olnud tihe külaline. Jõulud on aga Getteri jaoks erilised, sest just eelmise aasta detsembris, teatas laulja fännidele, et on lapseootel.