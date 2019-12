ÄHVARDAV ⟩ Stalini sünniaastapäevaks tehtud plakat üllatab eriti veidra sõnumiga

Tohutu plakat pandi välja kurikuulsa diktaatori Jossif Stalini sünniaastapäeva puhul. See kattis Balahna linnas terve majaseina, võib näha lehel Tüüpiline Nižni Novgorod avaldatud piltidest.

Pildi all on aga tsitaat USA kultusfilmist «Terminaator». «I'll be back,» võib sealt lugeda, justkui ütleks diktaator seda ise. Üleval nurgas tähistatakse ka 75 aasta möödumist Teise maailmasõja võidust.