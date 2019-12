VIDEO ⟩ USA politseijaoskonnast kadusid vaestele lastele mõeldud mänguasjad, vargaks osutus....

Varas oli selle politseijaoskonna teraapiakoer Ben Franklin. Videodel on näha, kuidas koer võtab mänguasju ja kannab neid suus oma peidukohta.

Koer jõulukinkidega. Pilt on illustreeriv

«Meie politseijaoskonda ei pääse nii lihtsalt sisse ja seega tegime loogilise järelduse, et varas on keegi meie jaoskonnast. Kõige tõenäolisemalt koer Ben Franklin ja nii see oligi,» sõnas Franklini politseijaoskonna asejuht James Mill.