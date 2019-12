PEPU KUI VIRSIK ⟩ Instastaar kandis küll bikiine, aga nägi ikka välja nii, nagu oleks ta täitsa paljas

26-aastane instastaar rääkis hiljuti ühes intervjuus, et saab fännidelt tihti kohatuid pakkumisi ning tõdes ka, et paljud neist «fännidest» on tegelikult tuntud inimesed, kes pealtnäha paistavad olevat õnnelikus suhtes.

«Mu postkast on šokeeriv. Peaaegu alati on seal mõni tüüp, kes üritab mind lennuki esimeses klassis Dubaisse viia, pakkudes mulle mu aja eest 50 000 või isegi 100 000 dollarit,» selgitas ta. Loe ka täispikka artiklit: Ühes kuus eestlase keskmist aastapalka teeniv instastaar tunnistas, et ta töö on «rõve»