Kummaline juhtum ⟩ Jõgeva politsei otsis kurjategijat, kuid noormees andis endast ise Facebookis märku?

«Kas sina tead, kus on Tõnis? 19-aastane Tõnis hoiab kõrvale karistuse kandmisest, mille kohus määras talle toimepandud kuriteo eest,» andis Jõgeva politsei Facebooki vahendusel teada.

Hiljem avaldas Jõgeva politsei, et Tomson on üles leitud: «Aitäh kõigile abi eest, mees sai pühadeks tagasi kindlasse kohta – paraku ei pakuta ses kohas jõuluõhtul ahjupraadi ja hapukapsast, ei näe ka vana-aastaõhtu teleprogrammi või uhket ilutuld. Küll saab rahulikult omaette läbi mõelda selle, milliseid pahategusid edaspidi vältida nii, et aastalõpule ei peaks vastu minema teiselpool trelle.»