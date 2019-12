SAAB SOOJA, SAAB KÜLMA ⟩ Võrdleme ilmaportaale ja vaatame, millist jõuluilma Eestisse lubatakse

Seega peavad paljud pered, kelle traditsioonide hulgas on jõulude ajal lumises metsas matkamine, kelgutamine või suusatamine, minema lund otsima näiteks Lapimaale, kus seda on.

Kindlasti on ka neid, kellele meeldib detsembri soe ilm ning neil on võimalus lume- ja külmavabadust nautida.

Pikema prognoosi kohaselt on 2019/2020 talv keskmisest soojem ja plusskraadidega päevi on tavapärasest rohkem. Sooje päevi on ka veebruaris, mis meie kliimavööndis on tavaliselt kõige külmem kuu, mil temperatuur peaks langema vähemalt -10 kraadini.