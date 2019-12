USAl on vabakaubandusleping koomiksist ja filmist tuntud Wakandaga?!

Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeeriumil on nimekiri riikidest, millega USAl on vabakaubandusleping. Selles nimekirjas on ka Wakanda, mis väidetavalt on Ida-Aafrikas asuv riik. Tegelikult on selline riik vaid koomiksis ja filmis

FOTO: USDA/USDA via REUTERS/Scanpix