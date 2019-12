AITAME KOOS ⟩ Kõigest 16-aastane Rasmus ei suuda õnnetuste tagajärel enam ise hingata ega liigutada

Rasmusel on vigastatud kolmas ja neljas kaelalüli, mistõttu pole ta võimeline ise ennast liigutama. Raskusi on isegi hingamisega. Motivatsioon ja tahe on noormehel suured, aga ka vigastus on kahjuks suur ja sellest tulenevalt on Rasmuse olukorra parandamine väga kulukas.