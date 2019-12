AITAME KOOS ⟩ Rakkes elab 7-aastane Kati tingimustes, milles ei peaks elama mitte üksi laps

Kati ainsaks unistuseks on oma roosa-kollane tuba. Hetkel on aga tema privaatruumiks kõigest kardinatagune õppimislaud ja vetsuks teises nurgas asuv ämber.

Tingimused, milles see väike tüdruk elama peab, on ühed kohutavamad, mida «Kodutunne» oma ajaloo jooksul näinud on. Mitte ükski laps ei peaks niimoodi elama.