MOSKVA VANG ⟩ Iisraeli joogaõpetaja saadeti Venemaal üheksa grammi kanepi pärast aastateks vangi

26-aastane Naama Issachar vahistati Moskva lennujaamas tänavu aprillis, kui Iisraelist Indiasse reisinud naise pagasist leiti 9,5 grammi kanepit, kirjutas ynetnews.com. Nädala alguses toimunud istungil mõistis kohus ta 7 aastaks ja 6 kuuks vangi.

Kohtusaalis klaasist kambris istunud Issachar ütles, et kui tal paluti ülestunnistusele alla kirjutada, siis polnud tõlke kohal ja ta arvas, et viimane ülestunnistus võis isegi olla fabritseeritud.

Kohtuniku sõnul tunnistas Iisraelist pärit joogaõpetaja end varem osaliselt süüdi narkootikumide ebaseaduslikkus omamises ja narkootikumide salakaubaveos. Vastulausena kinnitas naine aga juba mitmendat korda, et ta pole kunagi tunnistanud, et on narkootikume omanud ega olnud üldse teadlik, et tema kotis võiks kanepit olla.

Naist esindanud advokaatide sõnul ei kavatsenud Issachar oma reisi jooksul narkootikume ebaseaduslikult smugeldada. Kaitsja väitel oli Issachar esialgse ülekuulamise juures viibinud tõlgi inglise keele oskus väga halb ning naisele ei osatud isegi selgitada, milles teda süüdistatakse.

Issachari kaitsemeeskond palus seetõttu kohtul karistus tühistada, kuna naise õigust õiglasele kohtumõistmisele oli rikutud.

Naama Issachari ema Yaffa Issachar ja õde Liad Goldberg neljapäeval toimunud kohtuistungil. FOTO: TASS/Scanpix

Issachari ema Yaffa Issachar saatis eelmisel teisipäeval Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahule kirja, kus palus abi, et tütar Hanuka (Juutide tulepüha - toim.) ajaks koju saaks, vahendas The Jerusalem Post.

Ema sõnul lavastati tütar süüdi ja on nüüd kistud hoopis poliitiliste mängude keskele. «Teda kasutatakse poliitilise mängukannina lihtsalt selle pärast, et ta on Iisraeli kodanik ja tal on sõjaväetaust,» kirjutas Yaffa Issachar.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas, et aitab Iisraeli ja Ameerika juurtega Issachari Venemaa vanglast vabastada.

Iisraeli kodanik Naama Issachar mõisteti Venemaal 9,5 grammi kanepi omamise eest seitsmeks aastaks vangi. FOTO: TASS/Scanpix

Netanyahu teatas ka, et Venemaa selline käitumine on otsene rünnak Iisraeli kodanike vastu. «Mõne sõnul on Venemaa suhtumist Issachari mõjutanud ka see, et tal on lisaks Iisraeli kodakondsusele USA pass, mis on tõstnud tema hinda poliitilise varana,» kirjutas ema.

«Ma ei ole selle kõigega nõus, sel lihtsal põhjusel, et mõni nädal pärast Issachari arreteerimist arreteeriti noor ameeriklanna Venemaal tohutu hulga narkootikumidega ja ta saadeti mõni nädal hiljem koju. Naama lavastati aga esimesest päevast alates süüdi,» protesteeris Yaffa Issachar.

Neljapäeval pidasid kõrgetasemelised Venemaa ja Iisraeli diplomaadid Iisraelis Jeruusalemmas Issachari küsimuse arutamiseks kohtumise. Lisaks tuli kohtumisel jutuks see, et hiljuti on suurenenud iisraellaste arv, keda peetakse Venemaa lennujaamades kinni või ei lubata neil Venemaale siseneda.

Iisraelis on Naama Issachari toetuseks üles pandud ka reklaamplakatid, kus nõutakse naise Venemaa vanglast vabastamist. FOTO: AFP / Scanpix