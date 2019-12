«Kodutunne» aitab Jõhvis elavat väikest poissi, kellel diagnoositi neljanda staadiumi peaaju kasvaja

Jõhvis elav perekond sai kõigest aasta tagasi kohutava uudise - ühel kaksikutest, poeg Kirillil on neljanda staadiumi peaaju kasvaja.

Nüüdseks on läbitud põhikeemiaravi, kuid taastumine on veel pikk ja vaevarikas. Kirill õpib taas elama, rääkima ja kõndima. Ta suudab juba läbida lühemaid vahemaid, kuid sauna minekuks veel jaksu pole. Saun on aga pere ainus koht, kus ennast pesta.