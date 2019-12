EI MÖÖDUNUD PÄEVAGI ⟩ Robbie Williamsi teadmata kadunud bändikaaslane leiti keemilisest puhastusest

«Nimetage mind lihtsalt Sherlock Holmesiks. Vähem kui 24 tundi tagasi palusin teie abi, et leida üles kadunud endine Take Thati liige Jason Orange, ja te tegitegi seda,» kirjutas The Suni meelelahutusosakonna Bizarre kolumnist Simon Boyle.

Kust siis aga lugu alguse sai. The Sun kirjutas esmaspäeval, et Robbie Williams ja teised Take Thati liikmed on mures, sest Orange ei suhtle enam nendega. Mees ei vasta vanade sõprade kirjadele, telefonikõnedele ning keegi ei tea, mis elu ta elab.

Kõigi rõõmuks leiti aga Orange üsna kiiresti üles. Juba teisipäevaks oli selge, millega mees vahepeal tegelenud on.

Nimelt märkasid Chipping Nortonis asuvas Cotswoldi külas elavad The Suni lugejad Orange'it keemilise puhastuse järjekorras.

«Jason hoidis väga madalat profiili ja ma ei tundnud teda peaaegu ära. Ta seisis koos teistega kannatlikult järjekorras, et oma riided kätte saada,» kirjutas üks lugeja.

Nagu selgus, ei olnud see Orange'il esimene kord sealkandis viibida, sest teadupärast otsib mees maaliliste Cotswoldi külade ümbrusest endale uut kodu. Kui Orange eelmisel kuul nädal aega Stowis asuvas hotellis peatus, käis ta muuhulgas vaatamas ka väga eraldatud üüratut mõisahoonet.

«Jasonile meeldib mõte maal elamisest ja vaiksest elust, seega on Cotswolds just õige koht. Lisaks ei ole see Londonist kaugel,» kirjutas allikas.

Kui Orange peakski otsustama piirkonda kolida, siis liitub ta eksklusiivse kuulsuste «klubiga», kes on end piirkonnas sisse seadnud. Näiteks omavad seal kinnisvara ka David ja Victoria Beckham, Kate Moss ning Liz Hurley.

Pärast seda, kui Orange otsustas Take Thatist 2014. aastal lahkuda sai ta oma endiste bändikaaslaste Robbie Williamsi, Gary Barlow, Mark Oweni ja Howard Donaldiga hästi läbi.

Briti poistebänd Take That 1993. aastal: Gary Barlow (vasakult), Howard Donald, Mark Owen, Robbie Williams ja Jason Orange. FOTO: Neil Munns/AP

Kuid Orange ei suhelnud meestega väga tihedalt. Seetõttu otsustaski Robbie Williams radarilt kadunud meest otsima hakata ja mõlgutas mõtet isegi eradetektiivi palkamisest.