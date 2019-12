USKUMATU LUGU ⟩ Tänaval telefoniga rääkinud naisele kukkus diivan pähe, aga arstid lubavad ta veel jalule aidata

Kolmest kohast purunenud lülisammas, puruks kaelalüli, reie- ja pahkluumurd, rangluu vigastus ning maksapõrutus, just selliste vigastustega peab 30-aastane Edita Butkeviciut veel vähemalt kaheksa nädalat haiglas olema, vahendas The Sun.

Kirurgidel tuli raskelt vigastatud Editale operatsiooni käigus selga ja jalgadesse metallplaadid ja -vardad paigaldada. Nüüd tuleb naisel haiglas olla veel vähemalt kaheksa nädalat ja parima prognoosi järgi saab ta oma endist normaalset elu jätkata alles aasta pärast.

«Ma olen täiesti katki. Ma ei saa isegi oma poiss-sõpra enam kallistada,» kurvastas Edita.

Alguses arvasid arstid, et naine on jäädavalt halvatud, sest tema vigastused olid sedavõrd tõsised. Nüüd on aga arstid kindlad, et naine hakkab uuesti kõndima. «Kuid mu elu on ikkagi rikutud ja veel millegi nii rumala pärast,» kurvastas naine.

Mis siis noore naisega juhtus?

Kõlab uskumatuna, kuid eluohtlikud vigastused tekitas Šotimaal elavale ilutehnikule talle tänaval otsa kukkunud kolmekohaline diivan.

Lõunapausi ajal töökoha ette tänavale telefonikõne vastama läinud Edita rääkis parajasti telefonis oma elukaaslase Danieliga, kui teda tabas aknast alla visatud diivan. Väidetavalt loopisid selle tänava ääres asunud ärihoone katuselt alla kontorit kolinud kaks meest.

Diivan visati alla pildil olevalt esimese korruse katuselt. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Diivani alla jäänud Edita kaotas mõneks ajaks teadvuse ning lamas diivani 40 minutit enne kui üks mööduja naise nõrkki hõikeid kuulis ja kiirabi kutsis.

Seoses juhtunuga on süüdistus esitatud diivani alla visanud 31-aastasele ja 26-aastasele mehele.

Edita rääkis, et üks mida ta juhtunust mäletab on see, kuidas kiirabiarst käskis tal pidevalt varbaid liigutada.

Edita leidnud ka kiirabi kutsunud mehe sõnul tuli tal kõnet tehes kolm korda juhtunut selgitada, sest päästekeskuse töötaja ei tahtnud kuidagi uskuda, et selline jabur asi juhtuda saaks.

«Inimesed tõid talle tekke ümber ja me liigutasime ees olnud prügikastid kaugemale, et kiirabi kergemini ligi pääseks,» seletas tundmatuks jääda soovinud mees.

Edita elukaaslane David sai juhtunust teada tund hiljem, kui talle Nailco küünesalongist helistati ja selgitati, miks kõne naisega nii järsku katkes.

«Ma olen invaliid,» ütles Edita ja lisas, et tõenäoliselt tuleb tema elukaaslasel Daniel Ferreiral, kellega nad on 11 aastat koos olnud, tema hooldajaks hakata. «Meil oli nii palju plaane ja me ootasime puhkusele minekut, kuid nüüd rabeleme, et oma arveid maksta.»

Tugev naine

Edita on pärit Leedust ning naise isa on lubanud jaanuaris tütart vaatama ja toetama tulla. Edita elukaaslane Daniel on pärit Portugalist. Paar elab koos Šotimaal Aberdeenis.

«Need viimased päevad on olnud väga hullud,» rääkis Edita. Siiski kiitis naine temaga tegelenud arste, kelle sõnul on naine õnnesärgis sündinud, et üldse ellu jäi.

«Olen peaaegu kogu aja haiglas olnud. Ta on mulle maailmas kõige olulisem,» sõnas Edita elukaaslane David.

«Mind ei olnud õnnetuse ajal salongis, kuid sõitsin juhtunust kuuldes kohe tema juurde haiglasse,» rääkis Edita töökoha Nailco juhataja Gemma Ritchie.