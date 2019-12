Kas leiad ennast üles? ⟩ Vaata, kui kirev oli publik Whitesnake'i eelmistel Tallinna kontsertidel

Viimati esines Whitesnake Tallinnas 2008. aasta 14. detsembril. Toona jõuti Eestisse maailmaturnee «Good to be Bad» raames ning bändi soojendas Pärnu post-grunge ansambel DefRage. Ka toonane kontsert toimus Saku suurhallis.

Enne seda käis Whitesnake Tallinnas 2004. aasta novembris turneega «Live... in the Still of the Night».