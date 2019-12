JÕULULÄBU ⟩ New Yorgis tõmbasid tuhanded inimesed jõuluvana kostüümi selga ja jõid end purju

SantaCon 2019 algas laupäeval 14. detsembri hommikul kell 10.00 Father Duffy väljakul, Times Square'il. Kui enamus üriusel osalejatest riietub jõuluvana kostüümi, siis on palju ka neid, kes otsustavad üheks päevaks hoopis päkapikuks, põhjapõrdaks või mõneks muuks jõuludega seotud tegelaseks maskeeruda, kirjutas CNN.

SantaCon on ametlikult «heategevuslik, mittepoliitiline ja mõttetu iga-aastane jõuluvanade kokkutulek», mille peamine eesmärk on levitada jaburat rõõmu.

Alates 2012. aastast, mil loodi SantaConi mittetulundusühing on üritus annetanud kohalikele heategevusorganisatsioonidele rohkem kui 400 000 dollarit.

Kuid asjal on ka teine pool, mis kipub heategevust järjest enam varju jätma.

Heategevusest on saanud läbu

SantaConist on saanud enda purju joomise ja lolluste tegemise võistlus. FOTO: Reuters / Scanpix

14. detsembril New Yorgis toimunud järjekordne SantaCon tõi tänavatele kõikvõimalikud purjuspäi ringi kakerdavad jõulutegelased, vahendas ny.eater.com

Baaride põrandale ja tänavatele oksendamisest on kahjuks saanud ilusa traditsiooni üks lahutamatuid osi. Ja just sellega on SantaCon rohkem kui kümme aastat New Yorki terroriseerinud.

Tänavuste suurimate lollustena märgiti ära aga ka see, et väidetavalt pissis üks SantaConil osalejatest keset McDonald'sit.

Räuskavad purjutajad jäid mitmel pool silma ka sellega, et oksendasid metroovagunitesse.

Iga-aastase SantaConi keskpunktist, kus pidu alguse saab, on Times Square, kuid sealt liigutakse edasi üle linna.

Üritus ja sellega kaasnev kuulsus on aga läinud nii üle käte, et paljud New Yorgi baarid ei lase sel päeva ühtegi kostümeeritud inimest uksest sisse.