TULNUKATE LASERID ⟩ Kas kummalisi valgussähvatusi uurinud astronoomid leidsid tõendeid maavälisest elust?

Astronoomid on juba mõnda aega jälginud kaugete tähtede juures tekkivaid valgusmuutusi. See on pannud nad pead murdma, kuid seni ei ole lõpuni selge, millega võib olla tegemist.

Ainus selgitus sellise kaduva tähe jaoks oleks «ebaõnnestunud supernoova», mis teoreetiliselt juhtub siis, kui väga massiivne täht langeb musta auku ilma, et oleks plahvatanud, kuid need juhtumid on väga haruldased.

«Võimalikud seletused kummalise valguse kohta on, et need on tähtedevahelised kommunikatsioonilaserid või Dysoni sfääride energiaseadmed ja kommunikatsioonimehhanismid. Teoreetiliselt on tulnukad ehitanud tähe ümber kera, et sealt energiat saada. Mõlemad variandid on hüpoteetiliselt võimalikud, kuid nende kohta puuduvad kindlad tõendid,» selgitasid astronoomid.