VOT SEE ON SÕLTUVUS ⟩ 57 aastat jõuluvana mänginud Briti kaevur: tegutsen edasi kuni saan saja-aastaseks

75-aastane Ray Hulse oli 18-aastane, kui ta esimest korda jõuluvanakostüümi selga tõmbas. Pärast seda pole mees enam pidama saanud ja on alates 1962. aastast lastele tuhandeid kinke jaganud, kirjutas Daily Mail.

Hulse'il paluti esimest korda jõuluvanana üles oma koduküla suures saalis, kuid mees ei võtnud tol korral pakkumist vastu. Sellest hoolimata ei saanud mees peast mõtet olla lastele rõõmu ja kingituste tooja.

Ray Hulse 1967. aastal haiglas lastele jõuluvana mängimas. FOTO: SWNS / Scanpix

Hulse on endine rehvipaigaldaja ja kaevur, kuid ligi 60 aastat on ta jõulude ajal käinud haiglates, koolides ja supermarketites tuhandetele lastele jõulurõõmu viimas ja heategevuseks raha korjamas. Selle ajaga on Hulse heategevuseks korjanud üle 55 000 naela.

Hulse'i sõnul armastab ta jõule üle kõige ning loodab, et saab jõuluvanana jätkata isegi oma sajandal sünnipäeval.

Ray Hulse on oma jõuluvanakarjääri jooksul rõõmustanud tuhandeid lapsi. FOTO: SWNS/ Scanpix

Mees kogubki jõuluvanana esinedes raha peamiselt haigete laste tarvis. «Üks preemia on see, kui näen nende silmis sära. Kui võõras laps jookseb sulle sülle, paneb käed ümber, vat see on õnn,» rääkis Hulse.

«Kui inimesed ütlevad mulle, et olen Suurbritannias kõige pikema staažiga jõuluvana, motiveerib see mind edasi minema. Tore teada, et ma olen kellegi jaoks midagi muutnud,» seletas Hulse.

Oma esimese jõuluvanana ülesastumise kohta mäletab Hulse, et tegi seda vastumeelselt, kuid ootamatult sai mehele selgeks, et jõuluvanaks olemine hoopiski meeldis talle.

Pärast seda, kui mees oli taas ümber riietunud tulid lapsed ja küsisid temalt, kas tema ongi jõuluvana. «Loomulikult ma eitasin seda, kuid lapsed ütlesid mulle seepeale, et mu kingad ja sokid on samasugused nagu jõuluvanal,» kirjeldas Hulse.

«Lasin endale eritellimusega kostüümi teha. Ostsin antiigimessilt endale isegi vanad prillid, et tegelaskuju ellu äratada,» rääkis Hulse.

Ray Hulse 1996. aastal jõuluvana kostüümis. FOTO: SWNS/ Scanpix

Viimased 29 aastat on Hulse kogunud raha Hope House'i lastehaiglate jaoks, et toetada haigeid lapsi.

Hulse, kes on ühekordne vanaisa otsustas laste heaks raha koguma hakata pärast seda, kui kaotas 2012. aastal pojaNicholase. «Ma mõtlen, et on nüüd mu üle uhke. Ma tegutsen edasi kuni saan saja-aastaseks,» lubas Hulse.

Hulse käib lastehaiglates jõulude ajal lastega ka rääkimas ja armastab nendega nalja teha. «Mõnikord ma ütlen neile, et nad olid eelmisel aastal üleannetud, sest nende emme või issi jätsid tule kaminasse põlema ja mina põletasin seepärast oma tagumiku ära.»

Kuna paljudel uutel majadel pole korstnaid, siis räägib Hulse lastele, et tal on võluvõti, mille abil ta tuppa pääseb.

Hulse veedab igal aastal detsembris enamus päevi jõuluvana kostüümis, kuid armastab seda enda sõnul nii palju, et lõbus töö ei sega teda.

Pensionäri lemmikmälestus viimasest viiest aastakümnest on seotud ühe jõuluhommikuga 1960ndatel, mil mees riietus püha Nickiks.

Ray Hulse on oma karjääri jooksul sõitnud nii hobuste, kui ponidega. 1974. aastal oli tema jõulumasinaks aga just selline ratas. FOTO: SWNS / Scanpix

«Ma kõndisin oma poniga mööda Ludlow teed üles. See oli ajal, kui majade juure toodi veel piimapudeleid,» kirjeldas Hulse.

Varsti sõitis aga jõuluvanaks riietatud Hulse poole piimavedaja, kes hüüdis ülaltunult, kas tõesti näeb ta jõulumeest poniga jalutamas.

«Ta küsis, kas ma olen tõeline jõuluvana ja ma vastasin, et olen küll. Seejärel ütles piimamees, et jätkaksin head tööd,» meenutas Ray ja lisas, et just seda ongi ta teha üritanud.

Ray sõnul tuleb tema motivatsioon levitada pühademeeleolu tema enda kurvast lapsepõlvest. «Iga elu on küll väärtuslik, kuid ma olin soovimatu laps. Mu ema ei öelnud mulle kunagi, et armastab mind ja meie majas ei olnud minust ühtegi fotot. See ongi veel suurem põhjus, miks ma seda teen, sest tahan pakkuda lastele seda, mida ma ise kunagi ei saanud,» lausus Ray.

«Kui ma suudan neile rõõmu pakkuda, siis see ongi kõige tähtsam.»