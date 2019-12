KUI ILUOPID LÄHEVAD LUHTA ⟩ See näitsik väidab, et on Kim Kardashiani teisik - vaata ja otsusta ise, kas see ikka on nii

Jennifer Pamplona iidoliks on Kim Kardashian, kelle moodi ta ka väga olla soovib.

Brasiiliast pärit Jennifer Pamplona (27) soovib välja näha nagu tema iidol Kim Kardashian. Sedapuhku on naine ilukirurgiale kulutanud juba üle poole miljoni - kas see on ikka seda väärt olnud?