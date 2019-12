RADARILT KADUNUD ⟩ Popstaar Robbie Williams tahab palgata eradetektiivi, et vana bändikaaslane üles leida

Jason Orange on alates 2014. aastast, mil ta ametlikult Take Thatist lahkumisest teatas, olnud nii avalikkuse kui ka endiste bändikaaslaste jaoks täiesti kadunud.

Robbie Willamsi sõnul ei ole ta sellest ajast saati vastanud ka bändikaaslaste Gary Barlow, Mark Oweni ja Howard Donaldi püüdlustele temaga kontakti saada, vahendas The Sun.

Take That 2010. aastal fotograafidele poseerimas. FOTO: PA/Wire/Scanpix

«Teate seda «Find My Phone» asjandust? Tervel Take Thatil peaks olema «Leia Jason Orange» asjandus, kuna keegi meist ei tea, kuhu ta läinud on,» rääkis Williams. «Peaksin palkama eradetektiivi, tema leiab Jason Orange'i üles ja me süstime temasse piiksuva asjanduse, kiibi, ja siis me teame koguaeg, kus Jason on.»

Robbie Williams selgitas oma abikaasa Aydaga tehtud podcastis «Kodus koos Williamsiga», et on oma Take Thati vendade jaoks valmis tegema kõik, mis vaja.

Nähtamatu mees

Jason Orange lahkus bändist, et saaks elada rahulikku elu ja olla tähelepanu keskpunktist eemal.

Jason Orange 2013. aastal. See on üks viimaseid pilte, mis kõmupiltnikel mehest on teha õnnestunud. FOTO: AP/Scanpix

Take Thatist lahkumist kommenteerides ütles Orange, et tema otsuse taga on lihtne soov mitte enam teha seda, mida on seni tehtud. Igasuguseid bändisiseseid lahkhelisid ta eitas.

Orange lahkumisest hoolimata jätkavad bändi liikmed kontsetrtuuridega ja uue muusika loomisega. Aeg-ajalt astub bändiga koos laval üles ka Robbie Williams.

Howard Donald ütles aasta tagasi, et Jason Orange on endisest elust täielikult eemadlunud. «Ta ei vasta e-kirjadele, telefonikõnedele ja temaga ei ole võimalik kuidagi kontakti saada,» rääkis Donald.

Orange'it on pärast bändist lahkumist avalikkuses nähtud vaid paar korda. Viimati nähti teda avalikkuse ees eelmise aasta detsembris ühes Manchesteri hotellis.