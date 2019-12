VIDEO ⟩ USAs arreteeriti mees, kes andis naisreporteri tagumikule otse-eetris laksu

«Alex Bozarjian tegi 7. detsembril Savannah Bridge Run jooksust otseülekannet, kui sattus ahistamise ohvriks. Mitte kedagi ei tohiks sellisel viisil alandada. Meie töötajate turvalisus on esmatähtis,» teatas telekanal.

Otse-eetri videol on näha, et Bozarjian annab ülevaadet jooksust, kui järsku ilmub tema seljatagant joostes mees, kes ta istmikule laksu annab. See ajab naise segadusse, ta katkestab rääkimise ja vaatab seljataha.