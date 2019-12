VIIS AASTAT HAIGLAS ⟩ Moskva rikkurite vangistatud tütar teab vaid raamatutest, et kassid ja koerad on olemas

Kuna see laps on terve oma elu olnud haiglas vangis, siis ta ei tea, milline on elu välismaailmas, kirjutab meduza.io.

Tüdruk on õppinud raamatute abil, et on olemas kassid, koerad, muru, puud, meri ja isegi metroo, kuid ta ei ole neid oma silmaga näinud. Ta on pääsenud vaid mõnel korral haigla hoovi.

Tüdruku vanemad panid lapse kohe pärast sündi haiglasse, et ta oleks pidevalt arstide silma all. Tal on ka lapsehoidjad, kes temaga päevasel ajal tegelevad.

Moskva Ema ja lapse haigla sünnitusarst-günekoloogi Mark Kurtseri sõnul sündis tüdruk 2014. aasta märtsis. Enne tütre sündi olid Tatjana Maksimova ja Juri Zinkini peres kolm poega, kes sündisid 2003, 2008 ja 2011.

Zinikin mõisteti 2014 rahapesu ja maksupettuse eest vangi ning tal oli varasemast veel äripettuseid. Mees pääses üsna kerge karistusega ja pere on jõukas.

Pere sõprade teatel koolitavad vanemad kolme poega kodus ja pojad ei ole iialgi koolis käinud, vaid neil on koduõpetajad.

Poisid elavad vanemate range kontrolli all ja neil ei ole just palju sõpru.

«Nii Tatjana kui Juri arvavad, et nende lapsed võivad kergelt haigestuda ja selle tõttu hoiavad nad lapsi välismaailmast eemal. Ema on meditsiinisõltlane, ta arvab, et kui tervist pidevalt ei kontrolli, siis võib saada mingi väga raske haiguse ja surra. Terve pere laseb end aastas mitu korda erinevatel arstidel kontrollida,» sõnasid lähedased.

Pere käib sageli palvetamas Pokrovski Stavropegiali õigeusukloostris, kus on Moskva jumalaema säilmed. Lisaks annetavad nad kloostrile suuri summasid, et pühakud neid haiguste eest kaitseks. Tatjana Maksimova ilmub kloostrisse tumedates lihtsates riietes ja on väga alandlik.

Tatjana Maksimova on veendunud, et kui ta tütar 2014. aasta märtsis 23. rasedusnädalal enneaegsena sündis, siis läks sünnitusel midagi valesti. Haigla andmetel sündis laps 26. rasedusnädalal. Ta oli küll väike, kuid ta jäi elama ja kosus hästi, kuid vanemad arvasid, et ta võib surra.

Enneaegsed lapsed on tavaliselt haiglas inkubaatoris paar kuud, kuid kui arstid näevad, et nende organism töötab korralikult ja neil ei ole terviseprobleeme, võidakse nad ka varem koju lubada.

Sünnitusarstide sõnul oli 2014. aasta märtsis sündinud tüdruk alakaaluline ja talle tuli teha pärast sündi operatsioon, kuid juba juuniks oli ta piisavalt kosunud, et ta saadi koju viia.

Ema Tatjana viiski esialgu lapse koju, kuid tõi siis haiglasse tagasi, kuna laps oli ootamatult lakanud hingamast. Arstid vaatas lapse üle ja teatasid, et imikute apnoe on tavaline ja selle tõttu ei ole vaja veel haiglasse tulla.