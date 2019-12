Eesti isade lood ⟩ Laste elatisraha tõuseb taas, aga kas emad kulutavad raha ikka lastele?

«Asja juures teeb kurvaks ja nõutuks just see, et makstav summa on ebaproportsionaalselt suur, arvestades just keskmisi sissetulekuid,» avaldab kahe lapse isa, kelle hinnangul on kahe lapse ülalpidamiskulud ebanormaalselt kõrged.



«Korralikud ja töökad mehed peavad leppima siiski alampalgaga. Või olgu, võtame Eesti keskmise palga, mis on umbes 1400 eurot,» toob ta näite. «Kui sellest ära lahutada kahe lapse igakuine elatisraha 540 eurot, jääb toimetulekuks 860 eurot,» näitab Marko sõnul kiire arvutus.

Mida siis selle summa eest tegelikult saab? «Pank laenu ei anna, kuna kohustuste maht on liiga suur. Üürikorter Tallinnas maksab umbes 500 eurot, lisaks kommunaalid, seega jääb muudeks kuludeks umbes 250 eurot, millest peab jaguma toiduks ja transpordiks,» arvutab ta reaalseid summasid.



Samal ajal, kui ekskaaslane elab ühises kodus uue kaaslase ja tema lastega ning saab lastetoetusena märkimisväärse summa igakuiselt oma kontole, tuleb Markol vaeva näha, et ots otsaga kokku tulla. «Uue pere peale ei ole mul võimalik mõeldagi, kui iseendaga hakkama ei saa,» tunnistab siiski heal töökohal töötav noor mees.



«Laste ema peaks panustama lastesse vähemalt sama suure summa, aga reaalsus on, et tuhat eurot kuus lastele siiski ei kulu. Naine otsustab, kuhu ja millele kulub isa poolt makstav summa ja ammugi tema n-ö panus lastele,» leiab Marko.



«Elatise võlgnikest räägitakse negatiivsel toonil just selle tõttu, et riik paneb maksjad situatsiooni, kus neil tuleb hakata vassima, valetama, skeemitama. Et kuidagigi ots otsaga kuu lõpuks toime tulla. Elatise summad ei saa olla enam seotud Eesti keskmise palgaga,» leiab Marko lõpetuseks.



KOLMANDA ISA LUGU



Kaido ja Airi kohtusid juhuslikult aastate eest. Kuna mõlemal oli äsja pikaaegsed suhted lõppenud, lepiti kokku, et suheldakse suurema eesmärgita. Varsti kadus Airi orbiidilt ja ilmus välja alles siis, kui oli viiendat kuud lapseootel.



​«Jah, minu viga, et usaldasin. Aga kui inimene ütleb, et on raseduse vastu kaitstud, ei ole mul põhjust teda mitte usaldada,» avaldab Kaido, kes sai vastupidiselt oma soovile «üleöö» isaks.



Kaido sõnul tundus talle peagi, et neljakümnendates esimest korda emaks saanud Airi jaoks oli laps osa hästi läbi mõeldud plaanist.

«Ilmselt lootis ta, et kui laps on juba olemas, kolime kokku ja elame õnnelikult oma elupäevade lõpuni,» usub Kaido Airi motiividest rääkides. «See polnud võimalik – mul puudusid igasugused tunded selle inimese vastu ja arvates, et kogu skeem on ilmselt välja mõeldud, tekitas ta minus pigem tülgastust,» tunnistab enese teadmata isaks saanud Kaido.



«Varsti, kui selgus, et perekonda meist ilmselt ei saa, tekkisid Airil uued nõudmised: korter, auto ja jooksvate kulude maksmine,» loetleb mees. Airi enda sissetulek on väike ja ta elab lapsega sugulase juures.



Kaido ei eita, et tundis lapse pärast süümepiinu ja aitas uue elu korraldamisele esialgu kaasa. Nõudmised kasvasid aga ajas. «Kui palju üks väike laps ikkagi vajab?» küsib isa nõutult. «Raha last ei kasvata, küll aga armastus ja hool, kuid see ei ole oluline,» nendib ta omast kogemusest.



«Viimaks, kui tõmbasin pidurit ja pakkusin, et tasun igakuise fikseeritud summana makse, takistati lapsega suhtlust igal võimalikul moel,» meenutab ta. Vahelduva eduga kestab see tänaseni. Ähvardus kohtuga ja muud manipulatsioonid on tema sõnul pidevad.