VIDEO ⟩ Maailma kõige kuulsamad Siiami kaksikud töötavad õpetajana ja õppisid autot juhtima

29-aastased Henselid on üks paar maailmas olevast 12 paarist Siiami kaksikutest, olles kehast kokku kasvanud, kuid neil on kaks pead, kirjutab thesun.co.uk.

Brittany kontrolib paremat kehapoolt ja Abby vasakut poolt. Kuigi neil on sama keha, on nad täiesti erinevad isiksused.

7. märtsil 1990. aastal Minnesotas Carveri maakonna haiglas medõele Patty Henselile ja puusepp Mike Henselile sündunud tütred said kuulsaks kuueaastastena, kui nad esinesid Oprah Winfrey jutusaates.

Ema Patty sõnul ta ei teadnud, et ootab kaksikuid, sest ultraheli näitas vaid üht last ning üllatus oli suur, kui talle teatati, et tuleb teha keisrilõige, kuna sünnivad kaksikud. Arstid olid samuti üllatunud kui nägid hoopis siiami kaksikuid.

Kaksikõed lõpetasid Minnesota Betheli ülikooli erinevatel aladel, kuid praegu töötavad nad õpetajana.

«Saime kohe pärast palkamist aru, et meile ei maksta eraldi, vaid saame ühe palga, kuna teeme koos ühe inimese tööd,» sõnas Abbey.

Brittany lisas, et üks neist õpetab ja teine jälgib, et õpilased kuulaksid ja kaasa töötaksid.

«Kuna meid on kaks, saame me hakkama rohkemaga kui üks inimene suudab. Inimesed arvavad, et oleme täpselt ühesugused, kuid tegelikult oleme erinevad,» lisas Brittany.

Abby teatel tahavad nad ühel päeval saada emadeks, kuid aeg ei ole selleks veel küps.

Siiami kaksikutel on oma tõsielusaade, kus nad näitavad oma elu, kuid teevad ka trikke.

Kaksikud õppisid ka autoga sõitma ja nad näitasid oma autojuhtimisokusi 2012. aastal.

Kuigi nad istuvad rooli taga koos, on neil mõlemal juhiluba. Autokooli lõpetades pidid nad mõlemad tegema eksami ja nad tegid eksami edukalt.

Siiami kaksikud pidid juba väikelastena õppima oma kehapoolt liigutama nii, et see oleks teise kehapoole liikumisega sünkroonis.

Kuigi neil on sama keha, võib kehapooltes olla temperatuur erinev. Brittany arvates on ta kuumaverelisem, sest tal hakkab sageli palav, samas õel Abbyl on kõik korras.

Naiste arvates on nende keha keskel mingi nähtamatu joon, mis nad ikkagi kaheks jagab.

Samas kui ühel kaksikul on kõhuvalu, siis tunneb seda ka teine kaksik.