EKSKLUSIIVINTERVJUU ⟩ Hollywoodi täht Robert Davi ja tema eestlasest naine räägivad armumisest ja kärgpere liitmise raskustest

«Mul on vahepeal suurepäraselt läinud,» avaldab märulikassikas «Visa hing» eriagent Johnsonit kehastanud Davi alustuseks. «Kui ma viimati Eestis olin, siis olin vallaline ja kohtusin naisega, kes istub nüüd minu kõrval,» tutvustab näitleja naist, kellega on nüüdseks abieluranda sõudnud. Selle aasta mais sündis neil tütar Gabriella Nicole.



Roberti on hästi vastu võtnud ka Diana Eestis elavad lähedased. «Mu naisel on väga armastav ja kokkuhoidev perekond. Isa Oleg ja ema Merle on soojad ja armastavad inimesed, nagu ka Diana ise,» ei ole Robert kiitusega kitsi.

Roberti sõnul ei ole kahtlustki, et ka Dinana on tema ellu hästi vastu võetud. «Minu arvates peaksid kõik mehed Eestisse tulema, sest siin on suurepärased naised. Mu naine on oma riigi parim saadik,» leiab ta.

10.12.2019. Robert Davi eestlannast abikaasa Diana Davi pisitütrega. (FOTO: ERIK TIKAN/ Postimees grupp FOTO: Erik Tikan

Dianal on varasemast kooselust kaks teismelist tütart. Robertile on abielu Dianaga aga kolmas ja varasematest suhetest on tal kokku viis last. Kärgpere kokku liitmine on mõlema sõnul olnud paras katsumus.



«Ütlesin oma lastele, et ma ei kavatse enam abielluda ega rohkem lapsi saada,» meenutab Robert, kelle jaoks muutus kõik, kui nad Dianaga kohtusid. «Mu vanemad lapsed olid loomulikult solvunud. Ka Diana lapsed ei võtnud mind kohe omaks, kuid keerulised suhted on elu osa,» arvab näitleja.



Suhete kliima on nüüd viimaks siiski soojenema hakanud. «Diana ja mu vanim tütar on head sõbrad ja üks mu poegadest on ta samuti omaks võtnud,» nendib Robert rõõmsalt. «Lisaks seob meid meie ühine tütar, ta on väike ime,» lisab Robert. Ka Diana leiab, et kärgpere liitmine on aina kergemaks läinud ning nendega koos elavate kaksikutega saab ta hästi läbi!

10.12.2019. Robert Davi ja tema eestlannast abikaasa Diana Davi. (FOTO: ERIK TIKAN/ Postimees grupp FOTO: Erik Tikan

Roberti sõnul püüab ta eesti keelt õppida, kuid õpe läheb üle kivide ja kändude. «Ma oskan öelda, et ma armastan sind ning issi ja emme,» hääldab ta püüdlikult ja avaldab, et ilmselt oleks nooremas eas olnud keeli lihtsam õppida.

Diana mõistab inimesi, kellele näib maailmakuulsate filminäitlejate elu lihtne. «See ei ole nii lihtne, kui näib. Palju tuleb vaeva näha ja Robert on selle kõik oma töötahte ning geniaalsusega välja teeninud,» kiidab ta oma abikaasat.



Robert Davi on Eestis, et astuda taas lavale. Nimelt esineb ta suurmeistri Frank Sinatra elegantsete lauludega Talllinnas Saku Suurhallis ja Tartus toimuval Jõulugalal. «Edasi läheme Itaaliasse Capri saarele. 13. detsembril esilinastub USAs film «Mob Town» ja uuel aastal tuleb uus teleseriaal «Paper Empire» ja lisaks uus album,» loetleb Robert tulevikuplaane.



Mida ütleb Diana neile, kes arvavad, et ta on kuulsa näitlejaga koos vaid raha ja kuulsuse pärast? «Kui inimesed tunneksid Robertit, teaksid nad, kui andekas ja armastav ta on ja siis ei arvaks nad enam nii,» usub Diana.



Roberti sõnul ei mahu Diana klišee raamidesse. «Sain kohe aru, et Diana ei ole minuga koos raha ega kuulsuse pärast. Dianal oli enne minuga kohtumist Eestis oma elu ja karjäär,» räägib ta uhkusega oma abikaasa eelnevast elust. «Ma ei otsinud endale kuulsat naist, ega piltilusat tippmodelli - olen õnnelik, et sain Diana - ta on väga eriline,» hindab Robert.



Mida ütleb Robert Eesti meestele, kellele ei pruugi meeldida, et ta Eesti naise endaga viis? «Jah, ma tulin ja varastasin ta. Teie, kutid, kukkusite läbi! Aga teil siin Eestis on palju ilusaid naisi. Olge valvel!,» sõnab ta meestele Eestis.