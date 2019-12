POMMIBANDE TABATUD ⟩ Jõuk kriminaale õhkis Saksamaal rahaautomaate ja varastas sadu tuhandeid eurosid

2016. aastast tegutsenud organiseeritud kuritegelikku grupi liikmed on Saksamaal Hessenis sularahaautomaatide lõhkumisega varastanud 285 000 eurot. Lisaks arvutatakse kahjud, mille nad on tekitanud sularahaautomaatide ja nende ümbruse lõhkumisega.

Youtube'is on näiteks üleval Itaalia politsei video , kus on turvakaamerast näha kurjategijate tegutsemine sularahaautomaadi juures.

BBC kirjutas 2018. aasta lõpus, et vargad üritavad üha enam ka Ühendkuningriigi sularahaautomaate puruks peksta või õhku lasta. Viimase nelja aastaga on ainuüksi UKs kahekordistunud rünnakud sularahaautomaatide vastu.

«Esmakordselt on meil tõendeid, et nende rünnakute põhjustatud laiem kahju on palju suurem, kui otsene mõju sularahaautomaatidele või hoonetele, kus need asuvad. ATM-rünnakud pole ohvriteta kuriteod,» ütles Cardtronicsi Ühendkuningriigi ja Iirimaa kontorite tegevdirektor Tim Halford BBC-le antud intervjuus.