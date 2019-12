TARGEMAD ON OTSUSTANUD ⟩ Ülekaalulised turistid hakkavad Kreekas eeslisõidu eest jõhkralt trahvi saama

Kreeka maaelu arengu ja toidu ministeerium avaldas pärast möödunud aasta kõrgendatud tähelepanu probleemile uue eesleid puudutava reeglistiku.

Seadusega on keelatud Santorini eeslite selga lubada raskemat inimest kui 100 kilogrammi või üks viiendik looma kehakaalust.

Santorini saar on tuntud oma mägise maastiku poolest ning eesleid on traditsiooniliselt kasutatud transpordivahendina paikades, kuhu sõidukid ligi ei pääse.

Möödunud aastal väitsid loomaõiguslased, et tüsedate turistide plahvatusliku kasvu tõttu on kohalikud eeslipidajad hakkanud eesleid hobustega ristama, et loomad jaksaks suuremat kandamit tassida.

Vaatamata uuele reeglistikule avalikustas PETA möödunud kuul šokeeriva video, kus võis näha, kuidas loomad kuuma päikese all endiselt tüsedaid turiste kandma peavad. Peale video avaldamist sõnas üks Kreeka ametnikest, et igaüks, kes jääb nüüdsest vahele seaduse rikkumisega, saab «karmi karistuse» osaliseks.

Santorini 2018: eeslisõitu nautivad turistid. Alates 2018. aastast on seadusega keelatud Santorini eeslite selga lubada raskemat inimest kui 100 kilogrammi või üks viiendik looma kehakaalust. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

See avaldus tuli vastusena ka Mötley Crüe trummari Tommy Lee avalikule kirjale, milles mees kutsus valitsust üles keelama eeslite kasutamise taksona.

Kreeka põllumajandusminister Makis Voridis vastas: «Meie riigi produktiivloomade, tööloomade ja üleüldiselt kõigi loomade heaolu on minu ja ministeeriumi jaoks suur murekoht.»

«Ministeeriumi eesmärk on enne eelseisvat turismihooaega silmas pidades tugevdada vastavat kontrolli kogu Kreeka territooriumil.» Lisaks sõnas ta, et kõiki õigusrikkujaid karistatakse rangete karistustega. Märgitakse, et trahv võib ulatuda kuni 30 000 euroni.

Ka sõnas minister, et nende eesmärk on ära hoida igasugune loomade väärkohtlemine ja parandada loomade elutingimusi.

Ent ei PETA ega Tommy Lee usu jätkuvalt, et Kreeka ametivõimud on probleemiga piisavalt tegelenud. Nimelt sõnas PETA direktor Elisa Allen, et see on lausa häbiväärne, et eesleid ja muulasid sunnitakse jätkuvalt päevast päeva tööd tegema.