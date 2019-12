VIDEO ⟩ Vaimulik ja ta tütar andsid esmaabi 23 vulkaanipurskes kannatanule

Uus-Meremaa politsei teatel oli purske ajal saarel 47 inimest, kellest 9 on seni kadnud ja arvatakse, et nad on hukkunud, teatab cnn.com.

«Kui vulkaan hakkas purskama, said kõik aru, et sel võib olla vigastatuid, sest saarel oli palju inimesi. Meeskond küsis, kas pardal on arste, kuid neid ei olnud. Mina ja mu tütar ütlesime, et oskame anda esmaabi. Teised paadis olnud olid nõus minema tagasi, et kannatanuid aidata,» sõnas vaimulik.