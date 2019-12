VIDEO ⟩ Eesti tuntuim pesudisainer Kriss Soonik avaldab, milline pesumood on Eesti naiste seas praegu populaarne

Soonik rääkis Elu24-le, mida uut on võimalik veel pärast kümmet aastat pesumoes teha. «Eks ikka kogu aeg on midagi uut võimalik teha. Kuigi naljakas on see, et see, mis meid ju algusest peale on popiks teinud, on need ilma korvita rinnahoidjad.»

«Meie hakkasime promoma, et kolmnurkrinnahoidjad - mugavad, teevad kõik töö ära, ei ole vaja sul mingeid polsterdusi ja asju ning nüüd kümme aastat hiljem on see kõige suurem trend.»

«Kui sa vaatad pesumaailma praegu, siis on kõik ainult neid täis. Kõik promovad, et ikka kolmnurkrinnahoidja, ei ole vaja polsterdust, et tol ajal oli see Victoria's Secret, mis ainult domineeris. Täna Victoria's Secretil on suhteliselt halvad ajad,» lisas ta.

Ka avaldas disainer, milline pesumood on Eesti naiste seas populaarne. «No ma olen alati seda öelnud, et Eesti naine on väga julge. Kui me arvame, et me oleme sellised tagasihoidlikud ja nii edasi, siis see ei ole üldse tõsi.»

«Pesuga ka ikkagi tahetakse katsetada ja ma ütlen ausalt, et ikkagi pits on klassika. Pits läheb kõigile alati peale. Must pits on traditsiooniline, ilus ja ahvatlev igas olukorras. Aga eesti naisele meeldib väga roosa värv, roosa-musta kombo. Selline romantiline.»

Ent Krissi sõnul katsetatakse ka igasuguste teiste kangastega. «Meil on näiteks sametit kollektsioonis, meil on trikotaaži, kõike proovitakse natukene, et oma lemmik leida.»

Kuid millised komplektid on keskmise Eesti trendika naise pesusahtlis? «Ma arvan, et kui meie kollektsiooni vaadata, siis kindlasti see pitspesu ja siis trippidega topid ja tiibadega hommikumantlid.»

«Ma lihtsalt pean minema sealt pesust natuke eemale, kuna me ju ainult pesu ei tee. Kollektsioon on aastatega palju suuremaks kasvanud,» selgitas disainer.

Arstid on soovitanud inimestel üldse magades alasti olla. Kas Krissi kollektsioonis leidub ka selliseid ööriideid, mis on peaaegu alasti magamisele võrdsed? «Noh jah, meil on alati niivõrd head kangad ja nii mõnusad vastu keha, et peaaegu nagu olekski alasti.»

«Ma arvan ka, et alasti magamine on väga mõnus,» lisas Kriss ja tunnistas, et magab isegi alasti. «Aga nagu enne ja pärast peab sul midagi seljas olema ja meie täidame seda auku. Näiteks hommikumantel või mingisugused sellised koduriided või see pesu siis, mis sa hommikul esimese asjana selga paned. See on see meie töö.»

Mis on aga Kriss Sooniku isiklikud lemmikud? «Ma pean ütlema, et seesama trippidega top. See on algusest peale minu absoluutne lemmik. Kõrge kaeluse, trippidega ja trikotaažist, see on see, mille järgi inimesed meid juba aastaid guugeldavad. Nad ei leia seda mujalt. See ei ole selline asi, et sa lähed H&M'i ja leiad sealt midagi sarnast.»

«Muidugi oleme hakanud tegema ka nii palju üleriideid - kleite, seelikuid ja selliseid asju. Neid ma ka kannan igapäevaselt ise, et see on nagu kõige äegdam, et saab väljas ka näidata asju.»

Krissil on kodus ka beebi. Kuidas töö ja väikese lapse kasvatamine omavahel ühindada? «See on väga suur väljakutse, muidugi. Igal hommikul tõused üles ja mõtled, et oled ikkagi supernaine ja saad kõigega hakkama,» sõnas ta.

«Pead lihtsalt olema väga realistlik. Ei ole nii, et ma täna kindlalt teen selle asja ära. Ei, võib-olla sa saad selle kolme päeva jooksul ära tehtud, et ikkagi prioriteet on mul praegu oma beebi.»

«Ülihead asjad on mobiiltelefonid näiteks, kui sul tekib just vaba moment, et laps magab või midagi, siis saad ikkagi telefoniga midagi ära tehud. Ma olen väga õnnelik ka, et mul on olemas selline äge tiim, kes minuga koos seda asja ajab. Üksi ma seda kindlalt ei suudaks teha,» tunnistab naine.