VIDEO ⟩ Time’i aasta inimene on kliimatüdruk Greta Thunberg

16-aastane Thunberg on noorim inimene, kes on saanud Time’i tunnustuse, olles samas ka esimene rootslane, teatab cnn.com.

Thunbergi on Time’i esikaanel kujutatud tormise mere ääres vaatamas kaugusse. Juures on tekst, et ta kehastab noorte jõudu.

Kliimaaktivist on praegu Hispaanias Madridis kliimakonverentsil, kus ta pidas 11. detsembril poliitikuid ja ärimehi ründava kõne.

Greta Thunberg kõnelemas 11.detsembril Madridis kliimakonverentsil FOTO: SUSANA VERA/REUTERS/Scanpix

«Thunbergist on saanud meie planeedi kõige valjem hääletoru, olles uue põlvkonna avatar, kes mõjutab masse Hongkongi ülikoolist Washingtoni võimukoridorideni,» teatas Time’i peatoimetaja Edward Felsenthal.

Ta lisas, et nad valivad aasta inimeseks isiku, kelle mõjuvõim on aasta jooksul olnud kõige suurem.

«Valime inimese, kes mõjutas aasta jooksul enim elu paremuse või halvemuse suunas. Meie ajakiri kajastab elu kõiki tahke, olles seotud inimeste ja ideedega, mis kujundavad maailma. Aasta inimene on kujundanud maailma ühe aasta jooksul,» selgitas Time’i peatoimetaja.

Ta jätkas, et veel 14 kuud tagasi protestis Thunberg üksinda, kuid nüüd on tal seljataga inimesed 150 riigis.

Greta Thunbergi kliimastreik septembris 2018 Stockholmis Rootsi parlamendi juures FOTO: Jessica Gow/TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

Möödunud aastal oli Time’i aasta inimene grupp ajakirjanikke, keda rünnati nende töö pärast.

2017 said selle tiitli seksuaalse vägivalla avalikustanud inimesed.

Time’i aasta inimese seas on olnud ka Saksa diktaator Adolf Hitler ja Nõukogude Liidu liider Jossif Stalin ning Iraani poliitik ja ajatolla Rūḩollāh Mūsavī Khomeynī.

USA endine asepresident, keskkonnaaktivist Al Gore kommenteeris Thunbergi aasta inimeseks valimist, et noored on otsustanud võtta ohjad oma kätte ja see on suurepärane.

«See on võimas, et Time valis Greta Thunbergi aasta inimeseks. Greta esindab noorte aktivistide moraalset võimu, nõudes viivitamatut tegutsemist. Ta on inspiratsiooniks nii mulle kui kõigile teistele,» teatas Gore Twitteris.

Time’si esindajate sõnul ei saa mööda minna ka sellest, et Collinsi sõnaraamatu koostajad valisid Thunbergi kasutatud väljendi «kliimastreik» aasta sõnaks.

Greta Thunbergi fenomen algas 2018, kui ta hakkas korraldama Stockholmis Rootsi parlamendi juures kliimastreike, mis nüüdseks on levinud kogu maailmas.