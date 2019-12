KRIMINAALSED PEIDUKAD ⟩ Relv vagiinas ja meta tagumikus: narkoärikad kasutavad uskumatuid kohti, kuhu «kallist kraami» peita

Naine märkas üsna pea pärast ostu sooritamist, et pakend oli pisut naljaka kujuga. Kui naine leidis kahtlase tampooni läks ta endast välja ja arvas esiti, et tegemist on terrorirünnakuga.

Võimud kontrollisid seda ainet ja kinnitasid, et see oli kokaiin. Kahe lapse ema - mis šokeeris kahe lapse ema.«Ma ei saanud tõesti oma pead selle ümber mässida,» rääkis naine New York Postile. «Ma mõtlesin lihtsalt, et see on hullumeelne. Ma ei suutnud uskuda, et see juhtus,» rääkis leiust šokeeritud kahe lapse ema Davidson.