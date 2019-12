Uus-Meremaa tellib 120 rutmeetrit nahka, mida siirdada vulkaanipurskes põletada saanud patsientidele

See nahk saadakse USAs ja Austraalias asuvatest koepankadest, kus on doonoritelt saadud inimkudesid ja –nahka, teatab cnn.com.

Vulkaani purskama hakkamise ajal oli sellel saarel 47 inimest, kellest 6 hukkus ning 27 on Uus-Meremaa haiglates kriitilises seisundis. Ülejäänud 6 said kergemalt vigastada ning veel 8 inimese saatus on seni teadmata.

Uus-Meremaa Põhjasaare lähedal White Islandi saarel hakkas 9. detsembril ootamatult vulkaan purskama FOTO: Lillani Hopkins/AP/Scanpix

Arstide teatel on vaja teha 27 inimesele nahasiirdamisi, kuna nende kehast on kuni 30 protsenti põlenud. Osadel patsientidel said vulkaanipurskega kaasnenud mürgiste ainete tõttu kannatada ka hingamisteed ja nad on hingamisaparaadi all.

«Meil on olemas siirdamisnaha varu, kud kuna nõudlus on suurenenud, siis peame lisa tellima. Vulkaanipurske tõttu kannatanud patsientidele on vaja umbes 120 ruutmeetrit nahka,» sõnas Uus-Meremaa Põhjasaare terviseameti arst Peter Watson.

Inimnahk. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Ta lisas, et inimese kehal on keskmiselt 1 – 2 ruutmeetrit nahka.

Siirdamiseks mõeldud nahk pärineb nii elundi-kui nahadoonoritelt, kes on andnud loa pärast oma surma seda teiste abistamiseks kasutada.

Austraalia valitsuse doonorlehekülje andmetel võtavad arstid doonoritelt nahka tavaliselt seljalt ja jalgade tagaosast.

«Nõudlus naha järele on suur, kuna ohvritel on palju tugevaid põletusi. Vigastusi raskendasid purskega kaasnenud gaasid ja veel mitmed mürgised ained,» selgitas Watson.

Ta lisas, et vulkaanis, mille kraatris on happeline järv, tekkisid purskamisel kuuma auru pilved, mis tõenäoliselt tekitasid inimestele raskeid põletusi. Lisaks aurule kahjustasid neid ka vulkaanist pärit tulikuumad kivid.

Vulkaanipurse Uus-Meremaa White Islandi saarel FOTO: @SCH/@SCH VIA REUTERS/Scanpix

Vulkaanipurskes vigastada saanute paranemine võib võtta aega mitu kuud.

Vulkanoloogid ja geoloogid jätkavad White Islandi saare vulkaani jälgimist, kuna see jätkab purskamist.