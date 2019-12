VIDEO ⟩ 9-aastane imelaps pidi lõpetama ülikooli detsembri alguses, kuid see lükkub edasi

Simons, kes alustas ülikooliõpinguid selle aasta märtsis, saab 26. detsembril 10-aastaseks ja ta lootis, et saab enne sünnipäeva diplomi, teatab reuters.com.

Ta tahtis läbida bakalaureuse astme kolme aasta pikkuse elektriinseneri kursuse 10 kuuga.

Vanemate Lydia ja Alexander Simonsi sõnul on poja õpingud kulgenud kiiresti, sest ta haarab uut lennult.

Õppejõud sõnasid, et tegemist on targa ja nutika poisiga, kes on vanematest üliõpilastest targem.

Eindhoveni tehnikaülikooli esindajate sõnul ei saa poiss diplomit enne 26. detsembrit, kuna tal on veel mitu eksamit teha ning tõenäoliselt lõpetab ta kooli 2020. aasta kevadel.

Laurent Simons FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP/Scanpix

«Isegi kui ta on geenius, tuleb talle anda aega kõik korralikult teha, mitte sundida teda kiirustama. Vanemad survestavad teda, et ta oleks maailmas esimene laps, kes on lõpetanud ülikooli 9-aastaselt,» teatasid ülikooli esindajad.

Poisi isa Alexander Simonsit vihastas ülikooli teade ja ta ähvardas, et võtab poja sellest ülikoolist ära.

«Veel möödunud nädalal oli kõik korras, kuid nüüd teatas ülikool, et Laurent lõpetab poole aasta pärast. Mind vihastab ka see, et Eindhoveni tehnikaülikool valis USAs talle juba välja ülikooli doktoriõpinguteks ilma minuga rääkimata,» sõnas isa.

Isa jätkas, et mitu ülikooli on ta pojast huvitatud ja temal kui lapsevanemal on õigus langetada otsus, millisesse ülikooli poeg edasi õppima läheb.

«Eindhoveni tehnikaülikool süüdistas mind ja minu naist selles, et me soovime meedia abil oma poega odavalt kuulsaks teha. Kui laps mängib hästi jalgpalli, siis seda kajastatakse, kuid minu pojal on midagi paremat, miks me ei või selle üle uhked olla ja seda näidata,» lausus Alexander Simons.

Laurent Simonsi sõnul tahab ta õppida hiljem meditsiini, kuna teda huvitab inimese ja tehisintellekti ühendamine.