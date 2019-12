VIDEO ⟩ Bougainville’i saare elanikest 98 protsenti on iseseisvuse poolt

Bougainville’i saarel elab umbes 300 000 inimest, kellest 206 731 on häälesõiguslikud. Hääletamas käis 181 067 inimest, kellest 176 928 hääletas iseseisvuse, 3043 suurema autonoomia poolt ja 1096 hääletussedelit tühistati.

Rahvahääletuskomisjoni juht Bertie Ahern (keskel) hoidmas käes hääletustulemusega dokumenti. Vasakul on Bougainville’i autonoomse piirkonna president John Momis ja paremal on Paapua Uus-Guinea Bougainville’i autonoomse piirkonna eest vastutav minister Puka Temu

Ta lisas, et hääletuse eelselt arvati, et iseseisvuse poolt on 70 – 80 protsenti hääletajatest, 98 protsenti oli üllatus.