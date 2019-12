Kokaiinikuningas Pablo Escobari vend leiutas purunematu kullast nutitelefoni ja lubas Apple'i kohtusse kaevata

Roberto Escobar paiskab turule odava volditava nutitelefoni, mille reklaamimiseks on kasutatud seksikaid pesus naisi.

Roberto Escobar väidab, et 349 dollarit maksvat volditavat telefoni on vajadusel võimalik ka tahvelarvutina kasutada. Mehe kinnitusel on tegemist purunematu seadmega.