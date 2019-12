TRAGÖÖDIA TARTUS ⟩ viieliikmeline pere hukkus tulekahjus

Päästjad said kell 23.58 teate, et Koidutähe tänaval on lausleekides maja, kus elab lastega pere. Kuue minutiga kohale jõudnud päästjad ei saanud suitsu ja tuld täis hoonesse siseneda, vaid pidid kiiresti levinud põlengut hakkama väljaspoolt kustutama.