Galerii ⟩ Meenuta Roxette'i viimast kontserti Eestis

Roxette'i kontserdi eel 2014. aastal kirjutas Elu24 , et Eesti publik on Rootsi menubändi esinemistega varasemalt väga rahule jäänud.

Ka bänd suhtus Eesti publikusse väga soojalt. 2011. aasta kontserdi kohta kirjutas Roxette'i liige Per Gessle: «Oh, milline õhtu see oli! Oh jumal, Tallinn plahvatas! Suurepärane kontsert, fantastiline publik ja vastuvõtt. Bänd küttis täiega, Marie oli tippvormis. Suured tänud kõigile, kes tegid selle õhtu unustamatuks. Tahaksime väga tagasi Eestisse tulla. Iga kell!»