Roxette’i duo teise liikme Per Gessle järelhüüe Marie Fredrikssonile: sa laulsid minu mustvalged laulud värviliseks

«Aeg lendab kiiresti. Sellest ei ole kaua möödas, kui me olime minu väikeses korteris Halmstadis muusikat tegemas. Kuulasime muusikat ja unistasime kuulsusest. Need olid tõesti vägevad unistused! Tänan sind Marie, tänan sind kõige eest. Olid ainulaadne muusik, laulja ja esineja. Sa laulsid minu mustvalged laulud värviliseks,» kirjutas Gessle.

Gessle sõnul oli Fredriksson ta väga hea sõber üle 30 aasta ja ta on õnnelik, et sai osa lauljanna andest, soojusest ja huumorist.

Muusikaedetabelitesse jõudsid veel mitmed laulud, kaasa arvatud «It Must Have Been Love», «Listen to Your Heart» ja «Joyride». Sellist saavutust ei ole mitte ühelgi teisel Põhjamaade artistil.