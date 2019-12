PÖÖRANE MAAILM ⟩ Saksa juutuuber kinnitas langevarju konksudega enda naha külge... ja läks «lendama»

Lu Youtube'i kanalil on rohkem kui kuusteist tuhat jälgijat ja tema kanalil on ligi kaks miljonit vaatamist.

Septembris jagas Lu 23-minutilises videos aga kaadreid sellest, kuidas tema, tema abikaasa ja nende ühine sõber käisid langevarjuga kaatri taga lendamas. Üsna tavapärase tegevuse tegi aga ekstreemseks see, et kõigi langevarjud olid ühendatud konksudega, mis olid paigaldatud nende naha külge.

Saksa juutuuberi Lily Lu sõber ja tema selga kinnitatud konksud. FOTO: LILY LU / CATERS NEWS/LILY LU / CATERS NEWS / Scanpix

«Minu kanalil on kõik seotud teistsuguse eluga, alternatiivse eluga,» alustab Lu oma tutvustust ning lisab, et ta on üks neist inimestest, kes elab elu nii öelda serva peal.

Saksa juutuuber Lily Lu (paremal) ja tema abikaasa, kelle selja peale on paigaldatud vastavad konksud, mille külge kinnitatakse varsti langevari. (vasakul). FOTO: LILY LU / CATERS NEWS/LILY LU / CATERS NEWS / Scanpix

Nõnda põhjendab Lu oma otsust Taimaal parasailing'ut proovida täiesti teistsugusel viisil.

«Asjad, mis tunduvad teiste jaoks veidrad, on meie jaoks üpris normaalsed,» räägib Lu, kes nimetab naha alla kinnitatud konksudega «lendamist» rituaaliks. Lu täpsustab, et ettevõtmine on osa dokumentaalsarjast «Konksu elu», mis käsitleb sarnaseid ekstreemseid rituaale.

Lu tunnistab, et rääkis sellest oma abikaasaga juba aastaid. Lisaks mainib Lu, et tema ja ta sõber on ka varem sarnaseid naha külge kinnitatud konksudega «lendamist» harrastanud.

Saksa juutuuber Lily Lu hetk enne seda, kui ta langevarjuga vee kohale "lendama" lastakse. FOTO: LILY LU / CATERS NEWS/LILY LU / CATERS NEWS / Scanpix

«Väga hull on olla õhus ja tunda õhku, kaatri liikumist,» kirjeldab Lu kogemust ja lisab, et see on kõik ikkagi väga tore.

Sakslase sõnul oli kõige keerulisem kõige juures leida firma, kes oleks sellega nõus.