Avalik vastulause Maris Jessele: miks aitab kõrge riigiametnik sotsiaalmeedias vaenu õhutada?

Infot kontrolliv ajakirjanik tegi seda, mida sellistel puhkudel tehakse: küsis asjaosalistelt otse, kas see vastab tõele või mitte. Brüsselis viibiv Tanel Kiik vastas ajakirjanikule kiiresti ja selgitas põhjalikult, et sellistel juttudel pole mingit alust ja tegemist on kellegi väljamõeldisega. Sellega oli teema toimetuse jaoks ammendatud ja maha kantud.