Eesti abielupaar, kes vürtsitab oma sekselu erinevate partneritega: teistega suudlemine on välisatud

Raido ja Ave on abielupaar, kel on vabameelne suhe. «See tähendab seda, et meil on omavahel kõik asjad avatud, me julgeme üksteisele rääkida kummagi fantaasiatest ja me oleme jõudnud sellega nii kaugele, et pärast ühte väga pikka aastat rääkimist jõudsime ka tegudeni,» selgitas Raido saates.

«Meil ei ole absoluutselt neid tabusid, et avameelselt rääkida seksist, käia osaleda kusagil üritustel või minna randa, kus on kõik paljalt. Meie jaoks on see täiesti okei. See lisab meie suhtele palju vürtsi,» lisas ta.

Ave lisas omalt poolt, et kõik otsused, mis puudutavad voodipartnereid, tehakse koos. «Pigem me polegi see paar, kes vahetaks partnereid. Me pigem valime rohkem mehi.»

Ave selgitas ka, kuidas asjad nende suhtes käivad. «Lepime omavahel kokku, mida me parajasti teha tahaksime. See ei ole niimoodi, et kogu aeg teeme ühtemoodi. See tuleb spontaanselt.»

Raido lisas ka, et temal pole selle vastu midagi, kui abikaasa voodisse mõnda teist meest juurde soovib. «Mina talle selle idee maha müüsin,» lisas ta.

Abielupaar tunnistas ka, et mingid reeglid neil siiski on. «Meil on reeglid, mis on väga-väga kindlad, et meil teiste partneritega suudlemine on välisatud,» tõi Raido ühe näite.

«Kõige muu osas meil pole nagu piire, kui mõlemale sobib, siis kõik sobib. Me loeme nagu pilgust üksteist. Näiteks, kui on mingisugune üritus, siis me tegelikult saame üksteisest aru, et kas see on okei või ei ole. Meil on kogu aeg side. See on oluline,» tunnistas mees.

Paarike avaldas ka, et vahel vürtsitavad nad oma suhet ka teiste paaridega. «Paljude paaride jaoks on väga äge, kui ongi ainult paarid. Siis neil on hea ja turvaline olla,» selgitas Raido.

«Meile ka see meeldib, me suhtleme nende inimestega ja nad on väga ägedad ja siis võibki olla nii, et on teine paar, aga osaleb ainult mees ja naispool vaatab pealt. See teine paar on täpselt selline, kelle naispoolt erutabki see osa, et näha oma meest kellegi teisega.»

Ave ja Raido sõnavad ka, et sellist olukorda pole neil ette tulnud, et kumbki oleks kellessegi teise ära armunud. «Ei, isegi ei mõtle selle peale,» sõnab Ave.

«No sellisel juhul ei tasu üldse sellise elustiiliga tegelema hakata. Kui sul on endal suhe korrast ära, siis see ei ole see pääsetee. Siis olegi üksik ja mine üksi nendele üritustele,» lisas naine.

«Isegi, kui see juhtus, siis see tähendab seda, et see oleks niikuinii juhtunud,» lisas ka Raido omalt poolt.

Abielupaar on käima lükanud ka veebilehe libertine.center, millega saavad liituda ka kõik teised vabameelsed paarid. «Tegelikult see projekt saigi alguse meie enda vajadusest.»

Raido sõnul oli neil Avega ülimalt raske reisides leida üles selliseid randu või klubisid, kuhu sääraseid seiklusi otsima minna. «Me proovisime erinevaid lahendusi ja need oli kohutavad.»

«Siis me otsustasime, et teeme ise paremini. Lõime ise oma vajaduste järgi lehekülje, kuhu me hakkasime kokku koguma sama mõttemaailmaga inimesi. Me üritame neid julgustada. Me oleme sinna lehele kokku pannud asukohad, üritused ja kõik kasutajad on valideeritud. See ei ole võimalik, et sinna satub keegi, kes ütleb, et me oleme Kati ja Mati, aga tegelikult on ta ainult Mati,» selgitas ta.

Paarikese loodud leheküljega on aastaga liitunud 32 000 kontot. «Sellest ainult 10 protsenti on suutnud ära tõestada, et nad on päriselt olemas. See ongi see trikk selle asja juures,» lisas Raido.