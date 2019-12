PILDID ⟩ Meenutame vanu aegu, kui Mickey Rourke oli südametemurdja ja iluoppidest süütu

Mickey Rourke oli 1980. aastatel üks ilusamaid mehi Hollywoodis, ent viimastel aastakümnetel on ta rohkelt tähelepanu saanud oma plastise välimuse tõttu.

Rourke on kaasa teinud sellistes filmides, nagu näiteks «Body Heat», «9½ Weeks», «Diner», «Rumble Fish» ja «The Pope of Greenwich Village».

Disainer Philipp Plein ja näitleja Mickey Rourke 2019. aastal. FOTO: AFP/Scanpix

Nimelt on Hollywoodi staar aastate jooksul liiale läinud nii narkootikumide, pidude kui ka iluoperatsioonidega. Lisaks oli Rourke aastaid ka filmitööstusest eemal, kuna ei saanud kuidagi oma deemonitest võitu.

Väljaanne cbsnews.com vahendab, et väidetavalt on Rourke korduvalt iluoperatsioonidel käinud. Näiteks on mehele tehtud näo ringlõikus, silmalaugude plastika kui ka juuste siirdamine.

Mickey Rourke 2011. aastal. FOTO: MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

Express.co.uk kirjutab ka, et lisaks on mehele tehtud ka ninaoperatsioone ning paigaldatud nii lõua- kui ka põseimplantaadid. Ka on talle tehtud täitesüste.

Kuna Rourke tegeles omal ajal ka poksimisega, väidab staar ise, et on käinud operatsioonidel, et poksiringist saadud vigastusi likvideerida. Samas avaldas staar ka ise ühes 2009. aastal antud intervjuus, et läks toona «vale inimese juurde», kes tema näo ära rikkus.

Selline nägi Mickey Rourke välja enne iluoperatsioone:

Mickey Rourke enne iluoperatsioone. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Selline nägi Mickey Rourke välja 1994. aastal:

Mickey Rourke 1994. aastal. FOTO: Capital Pictures/Scanpix