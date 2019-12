PILDID JA VIDEO ⟩ Ebatavaliste sünnimärkidega norralanna peab end unikaalseks

24-aastasel Mathilde Arctanderil on kaasasündinud melanotsüütiline neevus, mis väljendub erinevas suuruses sünnimärkide ja pruunide laikudena, teatab dailymail.co.uk.

Mathilde Arctander, kellel on kehal palju sünnimärke

«Mind on jõllitatud, sõimatud ja uuritud, miks ma selline olen. Neid suuri sünnimärke ei saa eemaldada, ma olen õppinud nendega koos elama,» sõnas naine.

Mathilde Arctanderil on kaasasündinud melanotsüütiline neevus

Terapeudiks õppiva ja kunstiga tegeleva norralanna keha katavad sünnimärgid 2 protsendi ulatuses. Sünnimärke on tihedalt isegi ta näol.

«Varem kandsin suuri ja lohvakaid riideid, et end varjata, kuid nüüd julgen oma keha rohkem näidata. Kui olen bikiinides, siis ma enam ei märkagi, et inimesed mind jõllitavad,» sõnas Arctander.

Mathilde Arctander ei häbene, et tal on palju sünnimärke

«Olen normaalne, kuid samas unikaalne nagu iga teine inimene. Minu sünnimärgid on osa minust ja ma ei laseks neid eemaldada ka siis, kui selleks võimalus oleks. Ma ei ole oma sünnimärke kokku lugenud, kuid neid on väga palju. Sünnimärgid ei takista mul olemast mina ise ja elust rõõmu tundmast,» lisas naine.

Arctander on osalenud konverentsidel, kus käivad koos inimesed, kellel on samuti need suured sünnimärgid.