PILDID JA VIDEO ⟩ Muidu sõnakas kliimatüdruk Greta Thunberg poetas pressikonverentsil vaid kaks sõna

«Minu ja Luisa moraalne kohus on juhtida tähelepanu probleemidele, kuid anda sõna ka teistele aktivistidele. Oleme priviligeeritud, sest oleme saanud võtta mitmel korral sõna, kuid sõna tuleb anda ka rahvusvähemustele ja lõunapoolkeral elavatele inimestele. Kliimakriis puudutab kogu maakera, kuid noored on need kes tulevikus peavad üha süvenevas kriisis elama ja võimalik, et surema,» sõnas kliimatüdruk.