VIDEO ⟩ NASA teatel on jõulude ajal oodata kahte pirakat kosmosekülalist

NASA astronoomide arvutused näitavad, et need kaks asteroidi peaksid meie planeedist mööda kihutama, kuid valvsust ei tohi siiski kaotada, teatab express.co.uk.

Esimene asteroid, mis kannab tähistust 216258 2006 WH1, liigub Maa juures 20. detsembril ja arvutuste kohaselt peaks mööduma meie planeedist 6 miljoni kilomeetri kauguselt.

Astronoomide teatel on selle 43 200 kilomeetrit tunnis liikuva asteroidi laius 540 meetrit ja kui see Maale kukuks, siis tekitaks ta katastroofi.

Arvutijoonistus Maa poole liikuvast asteroidist FOTO: shutterstock.com

Järgmist asteroidi on oodata 6 päeva pärast. 26. detsembril on meie planeedi juures asteroid tähistusega 310442 (2000 CH59). Seda asteroidi on NASA Jet Propulsion Laboratory Maa-lähedaste objektide programmi teadlased jälginud tähelepanelikumalt, kuna teda peetakse ohtlikumaks. Arvutuste kohaselt on asteroid 620 meetrit lai ja sellise suurusega asteroid hävitaks linna.

See asteroid, mille kiirus on 44 172 kilomeetrit tunnis, liigub Maast mööda 5,7 miljoni kilomeetri kauguselt. Inimkonnale võib see kaugus olla väga suur, kuid kosmilistes mõõtmetes on ta Maale väga lähedal.

NASA teadlased jälgivad Maale potentsiaalselt ohtlikke asteroide pidevalt, kuid vahel on ka üllatusi ja asteroidi mägatakse alles siis, kui see on meie planeedile üsna lähedal.

Arvutijoonistus astreoididest FOTO: shutterstock.com

Austraalia Wollongongi ülikooli teadlastemeeskond uuris hiljuti meie planeedil olevaid kraatreid ja nad leidsid, et noort Maad tabas rohkem asteroide ja teisi kosmilisi kehi, kui varem arvati.

Teadlased uurisid ja analüüsisid põhjalikult Lääne-Austraalia Wolfe Creeki kraatrit, mis on maailmas suuruselt teine asteroidi tekitatud kraater.

Uurimine näitas, et selle kraatri tekitas 15 meetri laiune meteoorkeha, mis kaalus 14 000 tonni ja mis liikus kiirusel 17 kilomeetrit sekundis. Meteoorkeha plahvatas 36 tuumapommi võimsusega.

Meteoorkeha, mis on suurem kui 500 meetrit, nimetatakse asteroidiks.

Uuringut juhtinud astronoomi Tim Barrowsi teatel tabas see keha Maad 120 000 aastat tagasi, mitte 300 000 aastat tagasi, nagu varem arvati.

Barrowsi arvates võivad sellised asteroidide langemised Maale leida aset korra kahe sajandi jooksul.

Ta lisas, et nii Austraalias kui ka teistes paikades on kraatreid, mis on tekkinud kosmiliste kehade langemise tagajärjel, kuid maavärinate ja tektoonilise liikumise tõttu on neid hävinud.

See lubab arvata, et meie planeeti on tabanud rohkem kosmilisi kehi kui varem arvatud.

Asteroid ehk väikeplaneet ehk planetoid on väike planeedisarnane taevakeha, mis tiirleb vastavatel orbiitidel ümber Päikese.