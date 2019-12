Pildid ja video ⟩ Uus-Meremaal purskama hakanud vulkaan tekitas võimsa tuhavaatemängu

CNNi teatel on senistel andmetel vähemalt 5 inimest hukkunud ja umbes 20 on saanud vigastada.

Kuna vulkaan jätkab purskamist, siis on ka päästetöötajate elu ohus ning päästeoperatsioon katkestati mõneks ajaks. Saare juures kalastanute elu sattus vulkaanipurske tõttu samuti ohtu ja neil soovitati kiiresti lahkuda.

Politseile ja päästjatele teevad muret eelkõige need turistid, kes olid vulkaani purske ajal kraatris. Vulkaani juurest otsepilti näitavate kaamerate andmetel oli kraatris vähemalt 10 inimest, enne kui purske tõttu pilt kadus.

FOTO: Social Media/@DONNACHA VIA REUTERS/Scanpix

Uus-Meremaa Põhjasaare Ohope rannalt tehtud foto, millel on näha Valgesaare vulkaanist tõusmas purskest tekkinud suitsu.

Valgesaar, maooride keeles Whakaari, on turistide seas populaarne sihtkoht just vulkaani tõttu, mis on Uus-Meremaa üks aktiivsemaid.