VIDEO ⟩ Kas teadlased leidsid tõesti tõendeid «lumeinimese» kohta?

Suurjalg on Põhja-Ameerika vaste lumeinimesele, keda on nähtud maailma erinevates paikades.

Teadlased peavad saadud materjali veel analüüsima, et olla kindlad, kellega tegemist olla võib, kuid nad ei välista, et tegemist võib olla seniteadmata primaadiliigiga.

Oregoni ekspeditsioonimeeskonda kuulunud primatoloogi Mireya Mayori sõnul on võimalik, et Põhja-Ameerika metsades elutseb seniavastamata suur primaat. «Kui loomadel või olenditel on piisavalt süüa, varjualust ja eluala, mis neid inimestest eraldab ja kuhu inimesed ei satu, siis nende eksistents on täiesti võimalik,» selgitas Mayor.