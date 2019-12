Armastus ei küsi vanust ⟩ Neid pilte vaadates saab selgeks, miks just see noor naine on Leonardo DiCaprio südame võitnud

Filmistaari DiCaprio ja Morrone vanusevahe on 23 aastat. Hiljuti kommenteeris nooruke modell suhet Hollywoodi tähega ning sõnas, et teda suur vanusevahe ei huvita, kuna tema arvates on vanus kõigest number.

«Hollywoodis ja kogu maailma ajaloos on olnud väga palju selliseid suhteid, kus inimestel on olnud suured vanusevahed,» selgitas modell. «Ma lihtsalt arvan, et kõikidel peaks olla õigus deitida just nendega, kellega nad ise tahavad.»