Video ⟩ 56 jääkaru piirasid ümber Tšuktši küla

Maailma Looduse Fondi (WWF) andmetel liikusid karud küla juurde süüa otsima Schmidti poolsaarelt, kus kliimamuutuse ja jää kahanemise tõttu on neil aina raskem toitu hankida, teatab bbc.com.

Kohalike jääkarupatrullide teatel on kilomeetrisel rannaalal kokku 56 jääkaru, kelle seas on nii täiskasvanud kui ka noorloomi. Läheduses olnud jäänuste järgi võis oletada, et jääkarud olid söögiks morsa püüdnud.

«Kõik jääkarud on alakaalulised, mis näitab, et nad ei saa piisavalt süüa. Jää sulamisega on neil keeruline liikuda ja sööki jahtida,» selgitas Rõrkaipi jääkarupatrulli juht Tatjana Minenko.

Minenko ja teine patrulli liige Maksim Diominov jälgivad küla ümbrust pidevalt, et takistada jääkarude külla tulemist. Samuti valvatakse kooli ja lasteaeda.

Mootorsaanidega külaelanikud pakkusid jääkarupatrullile abi karude jälgimisel.

Külas on ära jäetud kõik aastalõpusündmused, kaasa arvatud uusaastakontsert ja ilutulestik. Lapsi on viidud kooli ja lasteaeda autode ja bussidega.

WWFi teatel on Tšuktšimaal tavaline, et mõni jääkaru satub vahel küla või linna juurde, kuid nii suure hulga jääkarude ilmumine on erakordne.

Loodusekspertide arvates tulevad jääkarud aina sagedamini inimasulate juurde kliimamuutusest tingitud merejää sulamise tõttu, sest ilma tugeva jääta on neil keeruline mereloomi saagiks püüda.

«Piisavalt paksu jää korral oleksid jääkarud kaugemal põhjas hülgeid püüdmas. Näljastena tulevad nad randadesse ja võivad nii sattuda ka inimestega kokku. Või jäävad pikaks ajaks asula juurde, kust saab kerge vaevaga süüa,» selgitas Venemaa WWFi liigilise mitmekesisuse koordinaator Mihhail Stišov.

Jääkaru. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Ta lisas, et kui inimesed on oma talvevarud hoiustanud lohakalt, võivad jääkarud need hea nina abil üles leida ja nahka panna.

Stišovi sõnul on tekkimas inimeste ja jääkarude vaheline konflikt ressursside pärast.

Osa jääkarueksperte on seisukohal, et kuna jääkarude külaskäigud on aina sagedasemad, siis tuleks Rõrkaipi küla evakueerida. Eelmine jääkarude invasioon sinna külla oli augustis ja siis tuli jääkarupatrullil neid loomi mitu korda päevas külast kaugemale ehmatada.