Enne ja nüüd ⟩ Mis on saanud neist tuntud Eesti lapsnäitlejatest?

Teadagi on kuulsaim Eesti lastefilm 1969. aasta «Kevade» . Selles filmis astusid üles päris mitmed tuntud eestlased.

Margus Lepa ainsaks näitlejarolliks on jäänud Kiir. Ta mängib Kiirt ka järgmisel aastal esilinastuvas «Talve» filmis. Lisaks teeb Lepa ka poliitikat ning Nõmme Raadiot.

Arno ehk Arno Liiver on pidanud mitmeid ameteid. Viimati oli Liiver uudistes sellga, kuidas ta Hiiumaal purjuspeaga autoroolis politseile vahele jäi.

Teelet mänginud Riina Hein õpetab Hiina tervisepraktikaid. Ka Hein taaskülastab oma tuntud rolli «Talve» filmis, kuid Teele tegelaskuju on jäänud tema ainsaks rolliks.

1981. aastal valminud filmis «Keskpäev» on samuti kuulsaid eestlasi.

Seal Rihot kehastanud Mihkel Raud on rääkinud, et teismelisena tundus talle mõte näitlejaks saamisest tore, aga siis käis ära muusika «krõks.» Praeguseks on Raud kirjutanud ka mitmeid raamartuid, viimati sai Raud kaante vahele humoorika ja elulise «Isa».