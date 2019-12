Rootsist pärit sekspomm Victoria Silvstedt (45) sai rahvusvaheliselt tuntuks 1993. aastal, mil esindas Rootsit Miss World iludusvõistlusel. Seejärel jäi ta silma Hugh Hefnerile ja edasine on juba ajalugu... Ent millega tegeleb Victoria nüüd? Kuhu on ta kadunud?

Ent vaatamata glamuursele elustiilile, mida Victoria noore modellina kogeda sai, avaldas ta hiljutises intervjuus väljaandele Female First, et sel kõigel oli ka tumedam pool.

«Ma alustasin modellindusega väga noorelt, ma olin 18-aastane ja Pariisis ning mäletan, kuidas ma end näljutasin, et riietesse mahuksin. Ma kõndisin Valentino ja Chaneli moelavadel ja see oli väga prestiižne asi.»

«Ent ma ei tundnud kunagi, et see päriselt minu teema oleks olnud. Ma pole tegelikult selline kõhn moelavade modell, ma olen kurvikam. See oli piin, ma näljutasin ennast ja piinasin end meeletult,» tunnistas Victoria ajakirjale.